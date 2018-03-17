Sivas Demirağ OSB'nin altyapı işleri başlıyor

SİVAS (AA) - Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı işleri başlıyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı Osmanağa Konağı'nda yapıldı.

Toplantıda Sivas merkeze 25 kilometre mesafede Kovalı mevkinde 814 hektar alana kurulan Demirağ Organize Sanayi Bölgesi için hazırlanan altyapı projeleri yönetim kurulu üyelerince imzalanarak onaylandı.

2. OSB'nin altyapı projelerinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca da onaylanmasının ardından kentte yapılacak ihaleyle bölgenin yol, su, elektrik, iletişim doğalgaz ve kanalizasyon gibi altyapı işlerinin inşaatlarına başlanacak.

Altyapı inşaatının ardından da yer talebinde bulunan ve yer tahsisi yapılan firmalar inşaatlarına başlayarak, üretime geçebilecek.

Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde onaylı imar planına göre 226 sanayi parseli bulunurken, parsellerin de sanayicilere tahsis edilmesine devam ediliyor.

Toplantıya Vali Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Habib Soluk, Belediye Başkanı Sami Aydın, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım, OSB Müdürü Bekir Sıtkı Eminoğlu ile diğer kurul üyeleri katıldı.

