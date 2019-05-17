Sivas Belediyespor'dan Başkan Bilgin'e hayırlı olsun ziyareti

SİVAS (AA) - Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Harun Budaklı ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’i ziyaret etti.



Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Harun Budaklı, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’i makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Hilmi Bilgin'in Sivas’a önemli hizmetler kazandıracağına inandığını belirten Budaklı, ayrıca Sivas Belediyespor için desteklerini beklediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı seçilen Harun Budaklı’ya yeni görevinde başarı diledi.

Sivas Belediyespor’un, Sivasspor’dan sonra kentin ikinci tanıtım aracı olduğunu ifade eden Bilgin, "Belediyespor lig ve kupada başarıları ile Türkiye’de adından söz ettiren bir takım. Bunun için sizlere teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Harun Budaklı, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’e Sivas Belediyespor'un 58 numaralı formasını hediye etti.