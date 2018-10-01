Sivas Belediyesinin atık giysi kumbarası

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi, şehrin farklı noktalarına atık giysi ve ayakkabı kumbaraları yerleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ikinci el kıyafet, tekstil ve ayakkabı gibi eşyaların geri kazanımı için yeni bir proje hayata geçirildi.

Şehirde ilk etapta 50 farklı noktaya yerleştirilen atık giysi kumbaralarına, vatandaşlar evlerinde kullanmadıkları, eskimiş tekstil eşyaları ve ayakkabılarını atabilecek.

Burada biriken malzemeler yetkili firma tarafından iki günde bir toplanarak ayırt edilip, daha sonra geri dönüşüm fabrikasına gönderilecek atıklar, ısı yalıtım malzemeleri başta olmak üzere farklı ürünlerin yapımında kullanılacak.

Bu süreçte firma, Sivas Belediyesine yıllık 50 bin lira ödeyecek ve elde edilecek bu gelir Gıda Bankası aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine yardım olarak ulaştırılacak.