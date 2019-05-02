Sivas Belediyesi futbol turnuvası sona erdi

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Geleneksel İlkokullar Arası Futbol Turnuvası sona erdi.

Turnuva sonrası Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinde madalya ve kupa töreni düzenlendi. 24 takımın katıldığı turnuvada İl Özel İdare İlkokulu 1. oldu.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek, "Spor dostu, öğrenci ve eğitim dostu bir belediye olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile işbirliği halinde olacağız. Gençlerimiz ve çocuklarımızın daha çok sporla vakit geçireceği etkinlikleri hep birlikte icra edeceğiz. Bu organizasyona katılan 24 okulumuzu, öğretmenlerimizi ve centilmence mücadele eden minik sporcularımızı tebrik ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, turnuvaya katılan okulların müdürlerine ise teşekkür belgesi verildi.

Programa Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Belediyespor Kulübü Başkanı Harun Budaklı, Cumhuriyet Üniversitesi BESYO Müdürü Mehmet Gül, okul müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

