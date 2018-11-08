Sivas Belediyesi dönüşümle ağaçları kurtardı

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi, geri dönüşüm sayesinde 223 bin 380 yetişkin ağacın kesilmesinin önüne geçti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak hedefiyle geri dönüşüm yelpazesi gün geçtikçe genişletiliyor.

Bu kapsamda atık kağıt, plastik, cam, kompozit, bitkisel yağ, pil, tekstil ürünleri, ayakkabı, araç lastiği, elektrikli ve elektronik eşyalar gibi birçok farklı alanda geri dönüşüm yapılarak ülke ekonomisine kazanç sağlanıyor.

Günlük 15 ton ambalaj atığı toplanan şehirde, bugüne kadar sağlanan geri dönüşümle 223 bin 380 yetişkin ağacın kesilmesinin önüne geçildi.

Ayrıca atık yağ ve pilleri toplayarak çevre kirliğinin önüne geçen Sivas Belediyesi, katı atık düzenli depolama tesisinde kurulan sistemle çöpten yaklaşık 10 bin hanenin ihtiyacına karşılık gelecek elektrik ürettti.

Sivas Belediyesi, şehrin değişik noktalarına yerleştirilen 90 kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarası sayesinde de ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı.