Sivas Belediyesi 27 konutunu satışa çıkardı

SİVAS (AA) - Mülkiyeti Sivas Belediyesi'ne ait olan 27 konut satışa çıkarıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, dairelerin 25'i Kılavuz'daki eski Özbelsan arazisi üzerine yapılan TOKİ konutlarında yer alıyor. Diğer 2'side İşhan Anatolia sitesinde bulunuyor.

TOKİ konutlarında yer alan 3+1 dairelerin fiyatı 154 bin ile 170 bin lira arasında değişiyor. İşhan Anatolia sitesindeki 4+1 olan 2 adet konut ise 240 bin ile 250 bin lira arasında satışa sunuluyor.

Dairelere sahip olmak isteyen vatandaşların Sivas Belediyesi Gelir Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerekiyor.



