Sivas Belediye Başkanı Aydın, STK'ları ziyaret etti

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, kentte faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Aydın, Sağlık-Sen Şube Başkanı Adem Yaşin, Ulaştırma Hak-Sen Genel Başkanı Abdullah Peker ve Türk Ulaşım-Sen Şube Başkanı İlker Çelikus'u ziyaret ederek, görüştü.

Görüşmelerde sendikaların çalışmaları hakında bilgi alan alan Aydın, sendika yönetimlerine başarı dileklerini iletti.

Sendika yöneticileri de ziyaretlerden duydukları memnuniyeti ifade ederek, Başkan Aydın'a yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

Ulaştırma Hak-Sen Genel Başkanı Abdullah Peker, "Bizim felsefemiz güzel iş yapanları, hangi parti olursa olsun desteklemek. Herkes laf üretir ama bir şeyi üretmek, ortaya koymak farklı." ifadesini kullandı.

Aydın'a ziyaretlerinde bazı belediye meclisi üyeleri ile AK Parti il yöneticileri eşlik etti.

