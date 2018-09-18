Sivas Belediye Başkanı Aydın AA'yı ziyaret etti

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Anadolu Ajansı (AA) Sivas Bürosu'nu ziyaret etti.

Başkan Aydın, ziyarette kentte devam eden ve tamamlanan projeleri anlattı.

Son bir yıl içerisinde çok sayıda önemli projenin tamamlanarak hizmete girdiğini belirten Aydın, "Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Mevlana Tüneli, Vefa Konutları, ulusal basında sıkça yer alan ve 'Hobbit Evleri' olarak da adlandırılan yamaç evleri, Ay Yıldız Cami, macera parkı ve çok sayıda projeyi tamamlayarak hizmete sunduk. Bunlar yüksek maliyetli yatırımlar olmasına rağmen bunu başardık." diye konuştu.

Aydın, devam eden projeleri ise en kısa zamanda tamamlamayacaklarını ifade etti.

AA Sivas Büro Sorumlusu Başmuhabir Önder Felek de Aydın'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.