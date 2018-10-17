Sivas Barosunda devir teslim yapıldı

SİVAS (AA) - Sivas Barosunda başkanlığa seçilen Hacı Yılmaz Demir, görevi Hakan Bahadır'dan devraldı.

Sivas Barosu Genel Kurulunda yeni yönetimin şekillenmesinin ardından devir teslim yapıldı.

Baro Başkanlığına seçilen Demir, adliye binasında düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, bunun bir bayrak yarışı olduğunu ve onurlu bir makama talip olduklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Güzel bir neticeyle sonuçlandırdık. Biz sloganımızda 'Önce Sivas Barosu' olarak yola çıkmıştık. İnşallah Sivas Barosu kimliğini kimliğini ön plana çıkarmaya çalışacağız. Hedeflerimiz ve projelerimiz var. İnşallah onları gerçekleştirmek bize nasip olur."

Başkanlığı devreden Bahadır da 4 yıla yakın süredir görevlerini layıkıyla yerine getirdiklerini belirterek, "Bu süreçte yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, diğer kurul üyesi arkadaşlarım hepsi çok ciddi katkılar verdiler. Bizden sonra yönetimi alan Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu'na başarılar diliyorum. İnşallah baromuzu daha iyi yerlere getirirler." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Demir, görevi Bahadır'dan devraldı.