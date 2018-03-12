Sivas 12. Uluslararası Robot Yarışması'na ev sahipliği yapacak

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti.

Vali Gül, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Vakıfbank Genel Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında kurulan Bilsem Mekatronik Atölyesi'nin açılışına katıldı.

Atölyede yer alan mekanik ve robotik çalışmalar hakkında Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Adem Uzun'dan bilgiler alan Gül, öğrencileri yeteneklerinden dolayı kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Gül, yaptığı açıklamada 9-10 ve 11 Mayıs'ta 12. Uluslararası Robot Yarışması'nın Sivas'ta yapılacağını ve 16 ülkenin katılacağını belirtti.

Gül, açılışın ardından öğretmen ve velilerle bir araya gelerek, onların istek ve taleplerini dinledi.