Siteler'deki yangın

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, yangın nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği Siteler'deki mobilya atölyesinde incelemelerde bulundu.

Şahin, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangının çıktığı iş yerinde ağırlıklı olarak koltuk ve döşeme imalatı gerçekleştirildiğini belirtti.

Yangının ikinci katta başladığını ve üst katlara sirayet ettiğini anlatan Şahin, "Bu iş yerinde yoğun duman üreten malzemeler var. Dumandan etkilenen 5 çalışan maalesef rahmetli oluyor. Şu anda yapılan tespitler bu." diye konuştu.

Vali Şahin, yaşamını yitiren işçilere Allah'tan rahmet diledi.

Şahin, dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırılan bir itfaiyecinin de ayakta tedavi edildikten sonra tekrar görevinin başına döndüğünü bildirdi.

Bir basın mensubunun, yaşamını yitirenlerin Suriyeli olduğunu ifade etmesi üzerine Şahin, kimlik bilgilerinin cumhuriyet savcısının incelemesini tamamlamasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.



