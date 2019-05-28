Site ve apartmanlara güvenlik uyarısı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de polis ekipleri, apartmanlarda ikamet güvenliği ve hırsızlara karşı vatandaşları bilinçlendiriyor.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, vatandaşlara kendilerini ve mülklerini muhtemel olaylara karşı koruma refleksi edinmesi ve polis-halk ilişkilerini geliştirmek amacıyla kent merkezindeki farklı mahallelerde bilgilendirici broşür dağıttı.

60 apartman ve sitede çalışma yapan ekipler, dağıttıkları broşürlerde ikamet güvenliği ve hırsızlıklara karşı alınabilecek tedbirler, şüpheli durumda yapacakları faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Polis ekiplerin dağıttığı broşürlerde, apartmanlardaki ikamet güvenliği ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan çalışmalarda site, apartmanlar ile yazlık tipi evlerde ikamet eden vatandaşlara, site ve apartman giriş kapılarının sürekli kapalı tutulması, apartman bahçesinin fotoselli lamba ile aydınlatılmasının dikkat çekme ve site içerisine giren şahısların yerini tespit konusunda faydalıdır. Bahçe kapılarının sadece site sakinlerinin açabileceği özellikte yaptırılması ve bu kapılar ile garaj kapılarının sürekli kapalı tutulması, şüpheli, dikkat çekici hareketleri bulunan şahısların apartman içerisine girdiğini görmeleri durumunda, kendileri ile tartışmaya girmeksizin 155 Polis İmdat hattını arayarak veya bizzat polis merkezine giderek kolluk birimlerine haber verilmesi gerekir."