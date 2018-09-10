Sistani yeni hükümette 'eski isimleri istemiyor' iddiası

BAĞDAT (AA) - Mukteda es-Sadr’a bağlı Sairun Koalisyonu milletvekili Sabah es-Saadi, katıldığı bir televizyon programında, dini mercinin Başbakan Haydar el-İbadi, eski Başbakan Nuri el-Maliki, görevinden alınan Milli Güvenlik Müsteşarı Falih Feyyad, Haşdi Şabi komutanlarından Hadi Amiri gibi isimleri Başbakanlık için kabul etmediğini öne sürdü.

Başbakan İbadi’ye veto

Bunun üzerine Sistani’nin internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yayımlandı.

Sistani’ye yakın bir kaynağa dayandırılan açıklamada, "Bazı milletvekillerinin, 'dini mercinin Başbakanlık için bazı isimleri belirlediği bir kısmını da reddettiği' yönündeki açıklamaları dakik değildir. Başbakan seçimi, meclis büyük koalisyonunun yetkisindedir." ifadeleri kullanıldı.

"Sistani'nin İbadi’yi ikinci dönem Başbakanlık için desteklemediği mesajı da verilen" açıklama şöyle devam etti:

"Dini merci, geçmiş dönemlerde iktidarda bulunan partili veya bağımsız kişileri Başbakanlık için desteklemiyor. Çünkü; halkın büyük çoğunluğu bunlara karşı hizmet sunumu ve yolsuzluklarla mücadele konusunda umudunu kaybetti."

Açıklamada, Başbakanlığa seçilecek yeni kişinin, şeffaf, cesur ve liyakatli olması halinde destekleneceği aksi halde dini mercinin hükümet yetkililerini boykot etme tavrının süreceği de vurgulandı.

Irak’ta 12 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerden sonra yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan dolayı hükümet henüz kurulamadı.

Başbakan Haydar el-İbadi’nin ikinci dönem Başbakanlık için çaba gösterdiği bilinirken, Sistani’nin bu açıklamasıyla dini mercinin desteğini kaybettiği ve ikinci dönem Başbakanlık şansının azaldığı yorumu yapıldı.