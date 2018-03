Şişelenmiş sularda plastik kalıntıları bulundu

ANKARA (AA) - Dünyanın bilinen şişelenmiş su markaları üzerinde yapılan bir araştırmada içme sularında plastik kalıntıları bulundu.

BBC'de yer alan habere göre, Orb Media adlı araştırmacı gazetecilik kuruluşunun New York Eyalet Üniversitesinin desteğiyle yürüttüğü araştırmada, dünyanın önde gelen şişelenmiş su markalarının raflarda satılan ürünlerinde yapılan testlerde, suların hemen hepsinin plastik kalıntıları içerdiği tespit edildi.

Araştırmada 9 ülkeden 250'den fazla şişe suyu örneği test edildi. Dünya çapında satışı yapılan 5 uluslararası markanın yanı sıra Almanya, Brezilya, Meksika, Çin, Hindistan ve Endonezya'da piyasa lideri olan 6 ulusal marka da araştırmaya dahil edildi.

Test edilen markalara ait numunelerde her biri insan saç telinin çapından daha büyük olan ortalama 10 plastik parçası bulunduğu bildirildi. Test edilen 259 şişe suyundan yalnızca 17'sinde plastik izine rastlanmadı.

Araştırmanın bulgularına dair görüşü sorulan şirketler, ürünlerinin kalite ve güvenlik standartlarına uygun olduğunu belirtti. Şirketler ayrıca mikro-plastik içeriği konusunda yasaklayıcı düzenlemelerin ve bunu tespit edecek standart bir test yönteminin bulunmamasına dikkati çekti.

- Havada da plastik var

Araştırmaya önderlik eden New York Eyalet Üniversitesinden kimya profesörü Sherri Mason, "Test ettiğimiz her markada, her şişede plastiğe rastladık. Burada niyetimiz o veya bu markayı suçlamak değil ama şu gerçek apaçık ortaya çıkıyor ki, plastik günümüzde tüm hayatımızı işgal eden bir madde haline geldi. Artık su gibi en temel düzeyde tükettiğimiz ürünlerde dahi onun izine rastlıyoruz." dedi.

Mason, geçen yıl yaptığı bir başka araştırmada şebeke sularındaki plastik içeriklerini ortaya çıkarmıştı. Başka araştırmalarda da deniz ürünlerinde, deniz tuzunda, birada ve hatta havada dahi plastik kalıntıları olduğu tespit edilmişti.

Geçen yıl ABD'de yapılan bir çalışmada bilim adamları, dünyada son 65 yılda yaklaşık 8,3 milyar ton plastik üretildiğini ortaya koymuştu.