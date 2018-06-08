Şişecam'dan cam geri dönüşümünün önemine vurgu

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu, cam geri dönüşümünde farkındalığı artırmak amacıyla Çevre Haftası kapsamında Kadıköy Belediyesi ile iş birliği yaptı.

Şişecam Topluluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, Özgürlük Parkı'nda "Cam Yeniden Cam" etkinliğine ev sahipliği yapan topluluk, cam şişelerin yeniden nasıl hayat bulduğunu aktararak, camın geri dönüşümünün önemine dikkati çekti. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı etkinlikte, 3 bin 700 şişe toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Etkinlik kapsamında ayrıca, katılımcılar camın geri dönüşüm serüvenini anlatan Cam Atölyesi'ne de katıldı. Atölyede, çocuklar başta olmak üzere her yaştan katılımcıya cam boncuk yapımı uygulamalı olarak gösterildi ve katılımcılara üretilen cam boncukları hediye edildi.

Etkinlikte yer alan "Bir Fikrim Var" duvarında ise cam geri dönüşümü ve çevre konularıyla ilgili fikir üretip yazan katılımcılara "yeşeren kurşun kalem" hediye edildi.

Youtuber Uras Benlioğlu, etkinlikte "Cam Yeniden Cam" standına konuk olarak, camın geri dönüşümünün önemi konusunda söyleşi yaptı. Benlioğlu ile cam geri dönüşümü hakkında soruların yöneltildiği bir yarışma da düzenlenirken, kazanan geri dönüşüm gönüllülerine cam ürünler hediye edildi.





- "Cam Yeniden Cam" projesi





Şişecam Topluluğu'nun camın en sürdürülebilir ambalaj malzemesi olmasından hareketle 2011'de hayata geçirdiği "Cam Yeniden Cam" projesi kapsamında, bugüne kadar toplanan cam atık miktarı 951 bin tona ulaştı.

Toplam 24 ilde 163 ilçe belediyesiyle iş birliği içinde yürütülen proje kapsamında bugüne kadar 19 bin cam kumbarası belediyelerin kullanımına sunuldu, 250 binin üzerinde ilköğretim öğrencisine farkındalık eğitimi verildi. Ayrıca, farkındalık etkinlikleriyle 3 milyon kişiye camın geri dönüşümünün önemi anlatıldı.



Cam üretiminde yüzde 10 oranında cam kırığının girdi olarak kullanılması; ham maddenin yüzde 12, enerjinin yüzde 2,5 ve karbon emisyonlarının ise yüzde 5 azaltılmasını sağlıyor. Bir adet cam şişeyi geri dönüştürerek bir bilgisayarı 25 dakika, bir televizyonu 20 dakika çalıştırmaya yetecek kadar elektrik tasarrufu sağlanabiliyor.