Şişecam'a, EBRD'den

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu, cam geri dönüşüm alanındaki çalışmalarıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından düzenlenen Sürdürülebilirlik Ödülleri'nin "Çevresel ve Sosyal İnovasyon" kategorisinde gümüş ödülü kazandı.

Şişecam Topluluğu açıklamasına göre, topluluk, EBRD tarafından düzenlenen Sürdürülebilirlik Ödülleri kapsamında, "Çevresel ve Sosyal İnovasyon" kategorisinde gümüş ödül kazandı. Topluluk bu ödüle, kaynak verimliliği, cam geri dönüşüm, enerji verimliliği ve cam geri dönüşüm sermayesi konularına yaptığı katkılar dolayısıyla layık görüldü.

Toplamda 55 projenin aday olarak gösterildiği 2018 ödüllerinin kazananları, dört bağımsız jüri üyesi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlendi.

Adaylar, bağımsız bir panel tarafından "standartlar ve en iyi uygulama", "inovasyon", "görünen etki" ve "kapasite geliştirme" olmak üzere dört kritere göre değerlendirildi.

EBRD tarafından çevresel ve sosyal alanda, bütün operasyon bölgesindeki projeler arasında en başarılı olanlara her yıl "Sürdürülebilir Enerji", "İklim Esnekliği", "Çevresel ve Sosyal En İyi Uygulama", "Çevresel ve Sosyal İnovasyon" olmak üzere toplam dört kategoride ödül veriliyor.