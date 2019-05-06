İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu, bu yıl ilk kez düzenlediği ‘Şişecam Tedarikçi Zirvesi’nde iş ortaklarıyla bir araya geldi.

Şirket açıklamasına göre, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu, bu yıl ilk kez düzenlediği "Şişecam Tedarikçi Zirvesi"nde iş ortaklarıyla bir araya geldi.

Farklı sektörlerden 450 tedarikçinin katıldığı zirvenin açılış konuşmasını Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman’ın gerçekleştirdiği Zirve’de İngiliz Satınalma ve Tedarik Enstitüsü Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Will Beattie de konuk konuşmacı olarak yer aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırman, Şişecam Topluluğu’nun bugün, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında üç kıtada 13 ülkede üretim yaptığını dile getirdi.



Şişecam’ın faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Kırman, 150’den fazla ülkede ürünlerini müşterileriyle buluşturduklarını ve 22 bin kişiye de istihdam sağladıklarını ifade etti.





- "Dijitalleşme yol haritamızı da oluşturmak zorundayız"







Global rekabetin arttığı ve küresel pazarda var olabilmenin giderek zorlaştığı ortamda rekabet avantajı sağlayacak iş yapış biçimlerinin önemine dikkati çeken Prof. Dr. Ahmet Kırman, şunları kaydetti:

"Rekabet avantajı sağlamak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve teknolojik çözümleri kullanmak yeterli olmuyor. Teknolojiyi kullanarak iş yapış biçimlerimizde yeniliklere götürecek dijitalleşme yol haritamızı da oluşturmak zorundayız. Şişecam Topluluğu olarak, bu bakış açısıyla teknoloji ile paralel olarak, hızla gelişen dünyaya uyum sağlamak ve iş ortaklarımızla olan iş birliği ortamını iyileştirmek için 'Satınalma Dönüşüm Projesi'ni hayata geçirdik. Süreç tasarımından yeni bir ERP sisteminin ve teknoloji altyapısının oluşturulmasına, tasarımdan uygulamaya kadar birçok gelişim uygulamasının yeniden tanımlandığı bu dönüşüm projesini bu yılın sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz."



Kırman, Şişecam’ın dünyada geniş yelpazede binlerce tedarikçiyle çalıştığını ve bu dönüşüm sürecinde tüm iş ortaklarından aynı vizyon doğrultusunda ortak akıl üretmesini beklediklerini dile getirdi.





- "Topluluğumuz tüm süreçleri bütünsel bir yaklaşımla ele alıyor"







Şişecam Topluluğu Satınalma Başkanı Dr. Selma Öner ise yaptığı sunumda şunları kaydetti:



"Bugün 10 binin üzerinde tedarikçi ile çalışan ve 200 bin malzeme yöneten Topluluğumuz tüm süreçleri bütünsel bir yaklaşımla ele alıyor. Bir dönüşüm içerisindeyiz. Satın alma organizasyonunu siz iş ortaklarımızla birlikte sadeleşmek şeffaflaştırmak, basitleştirmek ve sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Bu dönüşüm ve değişkenliğin içinde teknoloji, hız ve işbirliği ana gündem maddelerimizi oluşturuyor. Bu satın alma organizasyonunu siz iş paydaşlarımızla birlikte yaratacağız. Gelişirken, siz iş ortaklarımızla birlikte gelişmek, birlikte değer yaratmak istiyoruz."



Zirvede ayrıca Will Beattie, “Satınalmanın Geleceği”, Şişecam Topluluğu Satınalma Başkanı Dr. Selma Öner, “Satınalmanın Geleceğinde İşbirliğinin Rolü” ile ilgili bilgi aktarırken, Şişecam Topluluğu Mali İşler Başkanı Görkem Elverici “Şişecam, Değer Yaratan İş Ortaklığı”, Şişecam Topluluğu Satınalma Mükemmellik Merkezi Direktörü Banu Çelik ise “Şişecam Topluluğu’nda Satınalmanın Dünü, Bugünü, Yarını”nı anlattı.



