İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu, "II. Uluslararası Sürdürülebilirlik Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı.

Şişecam açıklamasına göre, Şişecam Topluluğu, bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası Sürdürülebilirlik Çalıştayı, Radisson Blu Hotel Tuzla’da gerçekleştirdi. 13 ülkeden yaklaşık 300 katılımcıyla gerçekleştirilen “Bilgi Toplumundan Akıllı Topluma Geçiş” temalı çalıştayda, dünyada yaşanan teknolojik gelişmeler ve dijital dönüşüm, küresel ekonominin dinamikleri, iklim değişikliği gibi konuların iş dünyası ve iş yapış modelleri üzerindeki etkisi tartışıldı. Çalıştayda ayrıca, Şişecam Topluluğu’nun “koru”, “güçlendir” ve “geliştir” başlıklı temeller üzerine inşa edilen sürdürülebilirlik yaklaşımı “Care for Next” lansmanı gerçekleştirildi.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Prof. Dr. Ahmet Kırman, yaptığı açılış konuşmasında, şirketlerin değişime ayak uydururken odak alanlarını sadece karlılık, finansman gibi konular üzerinde tutmayıp daha geniş biz vizyonla hareket etmelerini gerektiğine dikkati çekti.

Bilim ve teknolojinin kazandırdığı hızlı ivmenin etkisiyle insanlık, çevresini dönüştürme gücünü sayısız yollarla ve benzeri görülmemiş bir ölçekte artırırken, sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanması için çevrenin korunmasının gerekliliği her geçen gün daha fazla önem kazandığını belirten Kırman, "Bugün 13 ülkede, 22 bine yakın çalışanıyla faaliyet gösteren Topluluğumuz, ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği gelecek kuşaklara uzun vadeli değer katarak yönetme hedefi doğrultusunda, sürdürülebilirlik stratejisini geçtiğimiz yıl ‘koru’, ‘güçlendir’ ve ‘geliştir’ yaklaşımlarıyla güncelledi. Küresel bir oyuncu olarak bu temellerden oluşan kurumsal sürdürülebilirlik stratejimizi 'Care for Next’ olarak adlandırdık." ifadelerini kullandı.





-"Akıllı bir geleceğe ancak Endüstri 4.0 ile geçilebileceğine inanıyor, bu alanda yatırımlarımızı sürdürüyoruz"





Şişecam Topluluğu’nun faaliyetlerinde tedarik zincirinin bütününün, hammaddeden nihai ürüne kadar olan tüm süreçlerin sürdürülebilirlik stratejisine uygun olarak yürütüldüğünü dile getiren Kırman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şişecam olarak gelecek nesillere yaşanılacak bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz. Enerji verimliliği, atık yönetimi yenilenebilir kaynakların kullanımı gibi birçok konu tüm karar süreçlerimizin odağında yer alıyor. Sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında, tedarik zinciri bütününü Endüstri 4.0 ile buluşturuyoruz. Akıllı bir geleceğe ancak Endüstri 4.0 ile geçilebileceğine inanıyor, bu alanda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Küresel sürdürülebilirlik yaklaşımımız, çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı, çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik eden uygulamaları hayata geçirerek güçlendirirken, iklim değişikliğine olumsuz etkisi olmayan 360 derece döngüsel model yaklaşımıyla geliştirmekte, dayanıklı ve sürdürülebilir yeni nesiller için doğal kaynaklarımızı ve kurumsal mirasımızı korumaktadır."

Şişecam Topluluğu Strateji Başkanı Özlem Vergon da şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik Gelişmeleri: Küresel Ölçek ve Şişecam” başlıklı konuşmasında, faaliyet gösterdikleri her coğrafyada bugün olduğu kadar geleceği de odağına alan sürdürülebilirlik yaklaşımıyla Topluluk hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini belirterek, şöyle devam etti: “Sürdürülebilirlik stratejimiz Care For Next, gelecek nesillere sürdürülebilir değer yaratma inancımızı pekiştirmek adına önem taşıyor. Sürdürülebilirlik hem bugünde var olabilmek hem de geleceğimizi değer yaratarak şekillendirebilmek adına tüm süreçlerimize entegre etme yönünde benimsediğimiz bir çalışma ve bir gelişme modelidir. Küresel bir şirket olarak taşıdığımız sorumlulukla sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda ilerlerken, değer yaratma bilinci ile bu konudaki potansiyelleri en iyi şekilde değerlendirmekteyiz. Şişecam vizyon ve değerlerimizi, sürdürülebilirlik anlayışı ile faaliyet gösterdiğimiz alanlarda öncü olma, insana ve çevreye saygılı olma, teknolojiyi odağına alan yenilikçi çözümler geliştirme ve birlikte gelişme ve geliştirme ilkeleriyle oluşturduk. Bu doğrultuda ilerliyoruz, katkı sağlıyoruz."