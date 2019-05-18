İSTANBUL (AA) - Şişecam Düzcam "Intersolar Europe 2019 Fuarı"nda yüksek performanslı güneş enerjisi camlarını tanıttı.
Sektörün önde gelen firmalarını ve temsilcilerini buluşturan fuarda, Şişecam Düzcam sektör profesyonelleriyle güneş enerjisi sistemlerinin performansında maksimum verimlilik sağlayan, yüksek geçirgenliğe sahip Anti-Reflektif kaplamalı ürünlerini tanıttı.
48 metrekarelik alanda kurulu standında güneş panelleri ve güneş kolektörlerinde kullanılmak üzere ürettiği nitelikli camlarını tanıtan Şişecam Düzcam’ın fuarda sergilediği yüksek performanslı ürünleri ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.