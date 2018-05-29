Şişecam Anadolu Yakası'nda camın geri dönüşümüne dikkat çekecek

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu, Çevre Haftası kapsamında gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve cam geri dönüşümü konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle "Cam Yeniden Cam’ etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Şişecam açıklamasına göre, Şişecam Topluluğu, kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi kapsamında camın geri dönüşümünün önemine dikkat çeken çalışmalarına devam ediyor.

Şişecam Topluluğu, Çevre Haftası kapsamında gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve cam geri dönüşümü konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle ‘Cam Yeniden Cam’ etkinliğine ev sahipliği yapacak. Etkinlik, 31 Mayıs ve 01-02-03 Haziran tarihlerinde Göztepe Özgürlük Parkı’nda gerçekleştirilecek.

"Cam Yeniden Cam" etkinliği kapsamında katılımcılara camın geri dönüşüm serüvenini sergileyen Cam Atölyesi de yer alacak. Cam Yeniden Cam Standı ayrıca 2 Haziran Cumartesi günü 14.00-16.00 saatleri arasında ünlü Youtuber Uras Benlioğlu’nu da konuk alacak. Benlioğlu, standın ziyaretçileriyle camın geri dönüşümünün önemi konusunda söyleşi yapacak.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Şişecam Topluluğu’nun camın en sürdürülebilir ambalaj malzemesi olmasından hareketle 2011 yılında hayata geçirdiği "Cam Yeniden Cam projesi" kapsamında bugüne kadar toplanan cam atık miktarı 951 bin tona ulaştı.

Toplam 24 ilde 163 ilçe belediyesiyle iş birliği içinde yürütülen proje kapsamında bugüne kadar 19 bin adet cam kumbarasını belediyelerin kullanımına sunulurken, 250 binin üzerinde ilköğretim öğrencisine farkındalık eğitimi verildi ve farkındalık etkinlikleriyle üç milyon kişiye camın geri dönüşümünün önemini anlatıldı.