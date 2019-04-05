Şırnak'taki trafik kazası

NEVŞEHİR (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Anıl Yıldırıcı'nın cenazesi, memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesinde toprağa verildi.

Avanos Merkez Camisi'nde cuma namazının ardından düzenlenen cenaze töreninde, 29 yaşındaki Yıldırıcı'nın öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Yakup Öztürk tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Yıldırıcı'nın naaşı, Avanos Asri Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine, Yıldırıcı'nın ailesi ve yakınları, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş ve vatandaşlar katıldı.

Polis memuru Anıl Yıldırıcı, dün Cizre-İdil kara yolunda 27 RG 141 plakalı motosikleti ile seyir halindeyken Hüseyin Bılan'ın kullandığı 73 DE 581 plakalı otomobille çarpışmış, Yıldırıcı ve sürücü Bılan ile otomobildeki Kamile Bılan ve Ahmet Demir yaralanmıştı.

Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yıldırıcı, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.