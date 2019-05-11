DİYARBAKIR (AA) - Meteorolojik değerlendirmelere göre 6 ayda Şırnak, Rize'den daha çok yağış aldı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünün ölçüm noktalarından derlediği verilere göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne, 1 Ekim 2018'den 31 Mart 2019'a kadar 6 ayda düşen alansal yağış miktarı önceki yıla göre yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi.

Türkiye'de en çok yağışın görüldüğü il ise önceki yıla oranla yüzde 157,6 artışın sağlandığı Şırnak oldu. 977,4 kilogram yağış alan Şırnak, son 40 yılda ölçülen en yüksek rakama ulaştı. Önceki yıl en fazla yağışın görüldüğü Rize'ye 6 ayda düşen yağış miktarı 864,2 kilogram ölçüldü. Böylece Şırnak, son 40 yılın en yüksek yağışını alarak Rize'yi geride bıraktı.

"Türkiye'de en çok yağışın Şırnak'ta gerçekleştiği görülmektedir"

Meteoroloji 15. Bölge Müdürü Dursun Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şırnak'ın uzun yıllar alansal yağış ortalamasının 482 kilogram olduğunu belirterek, "Bu değer 1980 yılından bu yana en yüksek yağış miktarına ulaşmış demektir. 977,4 kilogram yağış alan Şırnak, Türkiye'deki en yüksek yağışa ulaşmış görünüyor. 6 aylık alansal yağışların incelenmesi neticesinde il olarak Türkiye'de en çok yağışın Şırnak'ta gerçekleştiği görülmektedir." dedi.

"Karadeniz Bölgesi gibi olduk"

Şırnaklılar ise yağıştan memnun. Asker Bayat (56), son yıllarda bölgede iklimin gözle görülür şekilde değiştiğini söyledi.

"Karadeniz Bölgesi iklimi gibi olduk" ifadesini kullanan Bayat, bu ayın da yağışlı geçmesini ilkbaharın zenginliği olarak gördüklerini ifade etti.

Abdülkerim Demir (77), uzun yıllardır böyle yağış görmediklerini anlatarak, "Yağmur bereket. Bu sene bu bereketi fazlasıyla yaşıyoruz." diye konuştu.

Tahsin Uluer (28) de kentin yağış nedeniyle Karadeniz Bölgesi'yle yarıştığını ifade ederek, "Bir günde 4 mevsimi görüyoruz. Bu yağmur nedeniyle neredeyse Karadeniz'e has olan çayı ekebilme durumuna geldik. 80 yaşındaki büyüklerimiz bile böyle yağışa şahit olmadıklarını söylüyorlar." ifadesini kullandı.