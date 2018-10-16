Şırnak merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Şırnak merkezli 12 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 17 muvazzaf askerin gözaltına alındığı bildirildi.

Şırnak merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
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ŞIRNAK (AA) - Şırnak merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 17 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen şahıslara yönelik 21 asker hakkında yakalama kararı verildi.

Kararın ardından aralarında Çorum, Diyarbakır, Ankara, Mersin, Elazığ ve Van'ın da yer aldığı 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda bir teğmen, 13 astsubay ve 3 uzman çavuş gözaltına alındı.

Diğer 4 askerin yakalanmasına çalışılırken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Muhabir: Ekrem Payan

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