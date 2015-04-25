Sinop’taki Nükleer Santral Protestosu

Sinop’ta gerçekleştirilen ’Nükleer Santrale Hayır’ eylemine katılan CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, “İnsanlar protesto haklarını kullanıyorlar" dedi.Sinop Uğur Mumcu Meydanı’nda çok sayıda kişinin katılımıyla nükleer santral protestosu yapıldı. Eylemde konuşan CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, "Demokrasi tepki ve protesto rejimidir, insanlar tepki ve protesto hakkını kullanıyorlar. Bir yeryüzü cenneti olan Sinop’umuza sıfır güvenlikli bu dev felaket projesinin yapılmasına Cumhuriyet Halk Partisi olarak da Sinop halkının yasal vekili olarak da karşıyız. Parlamentoda bunun kavgasını çok verdik, endişelerimizi satır satır, madde madde gündeme getirdik. Hükümet bunlara bizi tatmin edecek bir cevap veremedi. Bundan sonrası halkın direnme hakkını kullanması ile çözülecek. Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını arttırmaktan başka hiçbir işe yaramayacak bu proje ile Sinop halkının, Sinop civarında yaşayan insanların hayatı işle kumar oynanıyor" diye konuştu.“BİZİ YÖNETENLER BU SESE KULAK VERSİN”Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül ise yaptığı açıklamada ülkeyi yönetenlerin bu sese kulak vermesi gerektiğini dile getirdi. Ergül. “Aslında söylenecek çok fazla bir şey yok. Birileri gelip buradaki insanların coşkusunu, birilerinin bu kalabalığı görmesi, bu duyguyu yaşaması ve bunu hissetmesi lazım. Ben kentimle gurur duyuyorum. Sinop için bu kadar önemli bir konuda üst seviyede duyarlılık göstermesi bizi son derece mutlu ediyor. İstiyorum ki Sinoplunun bu sesine bizi yönetenler kayıtsız kalmasın. Bunlar ne diyorlar? Bu coşku ne coşkusu? Bunu bir analiz etsinler, bizim ne demek istediğimizi çok iyi anlarlar. Bu güzel kentin güzel insanlarına kıymasınlar” şeklinde konuştu.Öte yandan çevre illerden motor sporları kulüpleri ise yaklaşık elli motosikletçi ile eyleme destek verdi.