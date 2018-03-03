Sınırı geçen Yunan askerlerinin soruşturması genişletildi

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Askeri yasak bölgede yakalanan Yunanistan ordusuna mensup iki asker, gözaltında alındıkları jandarma komutanlığında çelişkili ifadeler verdi.

Sınırı geçen 2 Yunan askeri tutuklandı

Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen askerler, savcılıkta da farklı beyanlarda bulundu. Bunun üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma, askerlerin çelişkili beyanları nedeniyle genişletildi.

Öte yandan cep telefonu ile görüntü çektikleri de belirlenen askerlerin üzerinde bulunan 3 cep telefonu incelenmek üzere ilgili birimlere gönderildi.

Olay

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı "Hudut kartalları" adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay 2 askeri yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler Edirne Jandarma Komutanlığına teslim edilmişti.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan iki asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmıştı.

Muhabir: Kemal Karadağ