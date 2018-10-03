Sınır bölgesinde görevlendirilen sağlık personeli uğrulandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Sağlık Müdürlüğünce Kilis sınır bölgesinde görevlendirilen personeller düzenlenen törenle uğurlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir'de görev yapan 2 sağlık memuru ve 1 şoförün 10 gün süreyle Kilis'de gönderildiği belirtildi.

Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Serdar Duru ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ayça Ünveren'in katılımıyla uğurlama töreni düzenlendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kilis il sınır bölgesinde oluşan olağanüstü durum nedeniyle ülkemize göç etmek zorunda kalan göçmenlerimiz için kamplar kurulmaktadır. Kurulan kamplarda artan nüfus ve vaka yoğunluğu sebebi ile bölgede sağlık hizmeti vermek üzere 10 gün süreyle personellerimiz Kilis'e gönderilmiştir. 13 Ekim tarihi itibariyle tekrar Kırşehir'e dönmeleri planlanan İl Sağlık Müdürlüğümüzde görevli sağlık memurlarımız İbrahim Kahraman, Berat Lüy ve şoför Muhtalip Aşkın'a başarılar dileriz."