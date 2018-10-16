"Sınıfında fark yaratacak öğretmenlere yeni nesil eğitim merkezi"

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - ODTÜ Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (BİLTEMM) 21. yüzyılın değişen problemleriyle baş edebilecek öğrencilerin yetiştirilmesi ve dünyadaki iyi eğitim araştırmalarının öğretmen ve öğretmen adaylarına aktarılması için başlatılan bilimsel araştırmalara hız verildi.

Konuya ilişkin AA muhabirine bilgi veren ODTÜ BİLTEMM Koordinatörü Prof. Dr. Erdinç Çakıroğlu, merkezin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarındaki eğitimi ileri taşıyacak çalışmalar yapmak amacıyla kurulduğunu anlattı.

Farklı disiplinlerden öğretim üyelerinin oluşturduğu bir araştırmacı grubuyla ilgili alanlarda okullara, öğretmenlere ve öğrencilere sunulan eğitim imkanlarının geliştirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Çakıroğlu, "Eğitim sistemimizde her türlü katkıya ihtiyaç var, çok eksiğimiz var. Bu eksikliklerin giderilmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Bir Afrika atasözünde ise 'Bir çocuğu yetiştirmek, bütün köyün işidir' der. Merkezimizde bu kapsamda çok çeşitli etkinlikler düzenliyoruz." diye konuştu.

Çakıroğlu, şöyle devam etti:

"STEM (fen, teknoloji, mühendislik, matematik) alanlarında okullardaki eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, yeni eğitim programlarını geliştirilmesi, eğitim kaynaklarına adil erişimin desteklenmesi ve bu konularda yenilikçi eğitim politikalarının oluşumuna katkı sağlanması BİLTEMM'in amaçları arasında. Merkezimiz, okul öncesinden lisans düzeyine kadar tüm öğrencilere 21. yüzyılın değişen şart ve problemleriyle baş edebilmelerini sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmayı ve nitelikli öğretmen yetiştirmeye katkı sağlamayı hedefliyor. Merkezimiz, bir anlamda sınıfında fark yaratacak öğretmenlere yeni nesil eğitimler vermeyi amaçlıyor."

ODTÜ eğitim fakültesinde özellikle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseye kadar çeşitli düzeylerde akademik çalışmalar yürütüldüğüne işaret eden Çakıroğlu, "Amacımız, bu çalışmalardan ortaya çıkan eğitim süreçlerine ilişkin güzel örnekleri öğretmenlerle paylaşmak." dedi.

Çakıroğlu, etkinlikleri sosyal medyadan ve web sitelerinden duyurduklarını, bazı özel durumlar dışında bu tür etkinliğin genelde ücretsiz düzenlendiğini aktardı.



Eğitim uyguladıkları yerlerde çok olumlu dönüşler aldıklarını dile getiren Çakıroğlu, "Öğretmen eğitimlerimizin özellikle çocukların yaratıcı düşünme, problem çözme becerilerini desteklediğini görebiliyoruz." dedi.

Çakıroğlu, merkezin isteyen öğretmenler için düzenlediği eğitimlere ilişkin şöyle konuştu:

"Çağımız çok hızlı değişiyor. 21. yüzyılda her geçen gün yeni patentler, yeni ürünler ortaya çıkıyor. Eğitimde 21. yüzyılın değişen problemleriyle baş edebilecek çocukların yetiştirilmesi için öğretmen eğitimleri çok önemli. Artık bilginin ezberlemenin hiçbir önemi kalmadı. Öğretmenlerimizin de bunun farkında olması gerekiyor. Eğitim sisteminin bu değişime adapte olması, olması gereken hızda değil. Özellikle genç öğretmenlerimiz, bu baskıyı üzerlerinde 5-10 yıl sonra daha fazla hissedecekler. Hazırlıklı olmak gerekiyor, bu çağı anlamak gerekiyor, gençleri anlamak gerekiyor. Eğitim, okulun biraz dışına çıkıyor ama gençlerin okulun içinde de öğreneceği çok şey var. Problem çözme becerileri, eleştirel düşünme, bunlarla eğitimi donatmak daha doğrusu eğitime bakış açımızı değiştirmek durumundayız. Bu çok önemli. Gelecekte toplum liderleri, işverenler gençlerden çok farklı beceriler talep etmeye başlayacak."

- "Öğretmene doğru soruları sordurmak istiyoruz"



Çakıroğlu, merkezin etkinliklerinden birinin LEGO Education ile yürütülmesi planlanan çalışmalar olduğunu bildirdi.



ODTÜ BİLTEMM'in öğretmen eğitimlerinde işbirliği hazırlığında olduğu LEGO Education Türkiye temsilcisi Fatma Bezek ise kurum olarak dünya genelinde öğretmenlerle ABD'de MIT ve İngiltere'de Cambridge gibi üniversitelerle çeşitli çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Öğretmenleri didaktik öğretmeden yeni nesil öğretme tekniklerine yöneltme çalışmaları yaptıklarına işaret eden Bezek, "Öğrenimi tamamen çocuğa bıraktırmak, öğretmene doğru soruları sordurtmak istiyoruz." dedi.

ODTÜ ile işbirliği içinde öğretmen eğitimlerine yeni başladıklarını belirten Bezek, "Öncelikle ODTÜ'deki öğretmenlik bölümü öğrencileri ile başlıyoruz. Sonrasında Türkiye'deki farklı bölgelerden gelecek öğretmenlerle öğretmen eğitimi yapacağız. Anaokulundan liseye kadar çok sayıda öğretmene ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.