Sincan'da darbe girişimiyle ilgili 4 dava görülecek

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Ankara'daki davaların görülmesine devam ediliyor.

Bu kapsamda Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonlarında bu hafta Akıncı Üssü, Kara Havacılık Komutanlığı, Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı ile Kara Harp Okulu Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davalar görülecek.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da cuntanın kontrol merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili davada tanık beyanlarının alınmasına devam edilecek.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, tanık beyanlarının tamamlanması halinde savcının esas hakkındaki mütalaasını sunması bekleniyor.

Darbe girişimi sırasında MİT, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, TÜRKSAT ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi binalarını vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu Kara Havacılık Komutanlığı davasında sanıklar esasa ilişkin savunma yapacak.



İlk duruşması 25 Eylül 2017'de başlayan Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada ise tanıklar dinlenecek.



Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde 307 kişinin yargılandığı dava da bu hafta görülecek dosyalar arasında yer alıyor.

Sanıklar ve avukatları, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı son savunmalarını yapacak.