Sincan Hayvanat Bahçesinde kuluçka ekipmanları yenilendi

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Hayvanat Bahçesinde bulunan kuluçka ekipmanları yenilenerek, dünya standartlarına uyumlu hale getirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, düzenleme çalışmaları kapsamında hayvanat bahçesinde yeni üyelerin daha sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmesi için barınak koşulları iyileştirildi. Bu kapsamda kuluçkahane de ekipmanları da yenilenerek, modern bir yapıya kavuşturuldu.

Bakım onarım çalışmalarının ardından hayvanat bahçesi içerisinde yön levhaları hazırlıkları da son aşamaya geldi.

- Hayvan tür sayısı ve varlığı arttı

Başkentlilerin ilgi odağı olan hayvanat bahçesinde, hayvan varlığı ise her geçen gün artırıyor.

Lama ve develerin aynı yaşam alanını paylaşmaya başladığı Sincan Hayvanat Bahçesine katılan yeni üyelerle hayvan varlığı 865'e ulaşırken, tür sayısı ise 64'e yükseldi.

Sincan Hayvanat Bahçesi, nesli tükenmekte olan Anadolu Vaşağı, Pamuk Başlı Tamarin Maymunu ve İpek Maymununa ev sahipliği yapıyor.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, tadilat çalışmalarının ardından periyodik aralıklarla yapılan hijyen temizliği ile yaz aylarında başkentlileri karşılamaya hazır olduklarını belirtti.

