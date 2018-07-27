Sınav sorularını önceden alan FETÖ üyelerine gözaltı kararı

ANKARA (AA) - Başkentte, 2010 komiserliğe geçiş sınavı sorularını önceden alarak komiser yardımcısı olduğu belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 2010 yılındaki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin yazılı sınav öncesinde eriştikleri soruları örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, soruları alarak komiser yardımcısı olan 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda zanlıların yakalanmasına yönelik işlemler devam ediyor.



Muhabir: Kemal Karadağ