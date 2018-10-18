KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Simulatorlü İş Makineleri Eğitim Merkezi Kuruyoruz Projesi sertifika töreni düzenlendi.
Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyesinde düzenlenen programda konuşan okul müdürü Erol Tuğ, kursu başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik etti.
30 kursiyerin başarılı olarak sertifika aldığını anlatan Tuğ, bu tür kursların artarak devam edeceğini söyledi.
Program, Keskin Kaymakamı Muammer Köken ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi'nin kursiyerlere sertifikalarını vermesinin ardından son buldu.