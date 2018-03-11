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"Simit tezgahı ikinci evimiz gibi oldu"

- Eskişehir'de yaşayan 57 yaşındaki Fatma Avcıoğlu, bedensel ve zihinsel engelli oğlu Fatih ile her gün geldiği simit tezgahında kazandığı parayla geçiniyor - Avcıoğlu: "Günde yaklaşık 100 simit satıyorum. Geçimim tamamen simit satışından. Simit satarak evimi geçindirdim, iki kızımı evlendirdim, ev sahibi oldum, çocuklarımın eğitimini sağladım. Fatih'in tedavisini karşılıyorum" - "Herkes Fatih'i seviyor ve tanıyor. Bu simit tezgahı ikinci evimiz gibi oldu. Sabah gelip, akşam gidiyoruz. Fatih buraya gelmeden duramıyor, ona da bir eğlence oluyor"

11 Mart 2018 Pazar 11:17
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ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'de yaşayan 57 yaşındaki Fatma Avcıoğlu, bedensel ve zihinsel engelli oğlu Fatih ile her gün geldiği simit tezgahında kazandığı parayla geçimini sağlıyor.

Çalışma hayatına 21 yıl önce fırında temizlikçi olarak başlayan evli ve 4 çocuk annesi Avcıoğlu, 5 sene sonra iflas eden iş yerinden ayrılma zorunda kaldı.

Avcıoğlu, emekli eşi Muhterem Avcıoğlu'nun gelirinin ailesinin geçimini sağlamaya yetmemesi üzerine simit satarak 3 kızının eğitimini, engelli oğlunun da tedavisini ve evinin geçimini sağlamaya başladı.

Simitten kazandığı parayla iki kızını evlendiren, kiradan çıkarak bir de ev sahibi olan Avcıoğlu, bedensel ve zihinsel engelli oğlu Fatih ile her gün geldiği simit tezgahındaki çalışma azmiyle çevresindekilere örnek oluyor.

- "Simit tezgahı ikinci evimiz gibi oldu"

Avcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 yıl önce ekmek fırınında temizlikçi olarak 5 sene çalıştıktan sonra iflas eden iş yerinden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

Bir yakının tavsiyesiyle simit satmaya başladığını anlatan Avcıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"16 yıldır da simit satıyorum. Simit dışında hiçbir gelirim yok. Kızlarımın ikisi evlendi, birisi üniversiteye hazırlanıyor. Evimiz kiraydı çalışmaya mecburdum. Bu zamana karar mücadele ettim. 31 yaşındaki oğlum Fatih hem bedensel hem zihinsel engelli. Fatih ile beraber simit satmaya çıkıyoruz. Hiç ayrılmıyoruz. Fatih'i çarşamba günleri fizik tedaviye götürdüğüm için tezgahımı açamıyorum. Hava soğuk olduğunda da pazar günleri gelmiyoruz. Günde yaklaşık 100 simit satıyorum. Geçimim tamamen simit satışından. Simit satarak evimi geçindirdim, iki kızımı evlendirdim, ev sahibi oldum, çocuklarımın eğitimini sağladım. Fatih'in tedavisini karşılıyorum. Emekli olmak için yaşımın dolmasını bekliyorum."

Avcıoğlu, oğlu ile simit sattığını görenlerin kendisine destek olduğuna da değinerek, "İyi ve fedakar bir anne olduğumu söylüyorlar. Hiç yılmadan, bıkmadan hayatla mücadele ettim. Fatih de esnaf tarafından seviliyor. Kimseye zararımız yok. Herkes Fatih'i seviyor ve tanıyor. Bu simit tezgahı ikinci evimiz gibi oldu. Sabah gelip, akşam gidiyoruz. Fatih buraya gelmeden duramıyor, ona da bir eğlence oluyor." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
AnneEskişehirFatma AvcıoğluSimitTezgah
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