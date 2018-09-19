"Şimdi askere çağırsınlar giderim"

ANKARA (AA) - Kore Gazisi Celal Karakaş, 90 yaşında olmasına rağmen askere çağırsalar seve seve gideceğini bildirdi.

Karakaş, Nallıhan ilçesi Uluköy Mahallesi'ndeki evinde yaptığı açıklamada, 1950'de askere alındığını, İstanbul Hadım Köydeki piyade birliğinde vatanı görevini yaparken Kore'ye gönderildiğini söyledi.

Mersin Limanından gemilere bindirildiklerini, yaklaşık iki ay süren yolculuğun ardından Kore'ye ulaştıklarını anlatan Karakaş, "Kore'ye vardığımızda hemen bizi cepheye gönderdiler. Bir yıl boyunca çok kez muharebelere katıldım. Şimdi askere çağırsınlar hemen giderim. Ülkemizi zorda bırakmak istiyorlar. Allah devletimizi yönetenlere güç kuvvet versin." diye konuştu.