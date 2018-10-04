Silahlı saldırıya uğrayan doktorun hayatını kaybetmesi

SİVAS (AA) - Sivas-Erzincan Tabip Odası üyeleri, İstanbul Bahçelievler'de özel bir hastanede çalışan meslektaşları Fikret Hacıosman'a yönelik silahlı saldırıya tepki gösterdi.

Sivas Numune Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları adına basın açıklamasını okuyan Sivas-Erzincan Tabip Odası Başkanı Hüseyin Gökgöz, olayda hayatını kaybeden meslektaşlarına Allah'tan rahmet, ailesine ve sağlık camiasına başsağlığı diledi.

İnsanların sağlık sorunlarını çözmek ve yaşam kalitesini artırmak için mesleğini icra eden sağlık çalışanlarının, yardım ettikleri insanların saldırısıyla hayatını kaybetmesinin içlerini acıttığını vurgulayan Gökgöz, şöyle konuştu:

"Mesleğine hayatını adayan, hastaları için gece gündüz demeden fedakarca çalışan biz hekimlerin ve sağlık çalışanlarının tek amacı hastaları iyileştirmektir. Gayeleri hayat kurtarmak olan meslektaşlarımızın hayatlarını ellerinden almaya yönelen şiddet eylemlerini hiçbir şekilde kabul etmiyor, sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti esefle kınıyoruz. Milletimize daha iyi sağlık hizmeti ve daha kaliteli bir yaşam sunmak için uzun ve zor eğitimi tamamlayarak göreve başlayan bizlerin istek ve dileklerine sessiz kalınmaması sağlık sisteminin sağlıklı devamı için şarttır."