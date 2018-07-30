Silahlı kavga güvenlik kamerasında

KONYA (AA) - Konya'da çıkan silahlı kavgada bir kişinin yaralanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Ferit Paşa Mahallesi Çifthisar Sokak'taki bir kahvehanede, Ersen Çöpten (45) ile Murat D. (34) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda av tüfeğiyle ateş açılması sonucu Ersen Çöpten bacağından yaralandı. Şüpheli Murat D, olay yerinden kaçtı.

Arkadaşları yaralı halde yere yığılan Ersen Çöpten'e ilk müdahaleyi bahçe hortumuyla yaptı. Yaralı bacağına tampon yapılan Çöpten'in güneşten etkilenmemesi için de bez parçasıyla gölge alan oluşturuldu.

Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Çöpten'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheli Murat D, polis ekiplerince olaydan kısa süre sonra yakalandı.

Silahlı kavga anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, Ersen Çöpten ile Murat D'nin kavga etmesi, şüphelinin elindeki av tüfeği ve yaralanan Çöpten'in yol ortasına düşmesi yer alıyor.