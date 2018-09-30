Siirt'te şırıngalı patlayıcı düzeneği bulundu

SİİRT (AA) - Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

Operasyonda, tespit edilen 5 mağara ve eklentilerinde yapılan aramada, şırıngalı patlayıcı düzeneği, biksi makineli tüfek monte hamili, 85 tüp, 2 radyo, 4 düdüklü tencere, 40 metre halat, merdiven, 4 su pompası, 70 metre elektrik kablosu, 3 cd, 150 litrelik 4 varil, jeneratör, 9 buji, lehim makinesi, 3 mazotlu soba, 3 akü, 8 el feneri, 250 metre branda, 25 litre benzin, 30 litre mazot, 50 ampul, kaleşnikof tüfeği şarjörü, antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar ile doğum kontrol ürünleri, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliğinde olanlar muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildi.