Siirt'te ölü ele geçirilen terörist gri kategoriden

ANKARA (AA) - Siirt'te düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü PKK'nın sözde "Siirt Deştova Gücü Sorumlusu", "Kendal" kod adlı Adnan Çelik'in, Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer aldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Siirt'te gerçekleştirilen operasyonda öldürülen üç teröristten birinin sözde Siirt Deştova Gücü Sorumlusu, Kendal kod adlı Adnan Çelik olduğu belirtilirken, Çelik'in Terör Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca 1 Ocak 2018'den itibaren 5'i kırmızı, 4'ü mavi, 3'ü yeşil, ikisi turuncu, 13'ü gri, 7'si beyaz kategoride olmak üzere 34 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Yurt içindeki iç güvenlik operasyonları kapsamında Kars'ta 12, Siirt'te üç olmak üzere 15 terörist etkisiz hale getirilmişti.