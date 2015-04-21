Siirtli Çiftçiler Bu Yıl Fıstık Rekoltesinden Umutlu

Geçen yıl 30 Mart 2014 tarihinde yağan kar ve akabinde oluşan don nedeniyle Siirt fıstığında büyük zarar gören üreticiler, bu yıl ise umutlarını havaların güzel gitmesine bağladı.Bağında çapa yapan ve iyi rekolte beklediğini dile getiren fıstık üreticisi İbrahim Altıncı, gecen yıl fıstık ağacının filizlenmeye başladığı dönemde yaşanan don nedeniyle fıstıkta verim alamadıklarını söyledi. Ancak bu yıl havaların çok iyi gittiğini belirten Altıncı, "Bağlarda fıstık aralarına çapa yapıyoruz. Bu yıl her hangi bir don gelmezse iyi verim alacağız. Şuan toprak çok güzel, iyi doymuş, üründe yeni salkım vermeye başladı" dedi.Siirt Çiftçi Mallarını Koruma Derneği Başkanı Mahmut Öz ise bu yıl bölgede Siirt fıstığının bol olduğunu ifade ederek "630 çiftçinin üyesi olduğu Çiftçi Koruma Derneği Başkanlığı’nı yapıyorum. Bu sene Allah’a çok şükür Siirt fıstığı iyi verim verecek. İnşallah bozulmaz. Dernek bünyesinde 5 eleman çalıştırıyorum. Karda kışta sigorta yatırıyorum. Her yılbaşı gelirimi tarıma veriyorum. Geçen sene fıstık az olduğu için 10 bin lira derneğin borcu çıktı" diye konuştu.Her yıl fıstık toplama döneminde hırsızların hedefi haline geldiklerinden yakınan Öz, bu konuda Siirt valiliği ve belediyeden destek alamadıklarından yakındı.