Siirt'e tıp fakültesi kuruluyor

SİİRT (AA) - Siirt Üniversitesi (SİÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Siirt Üniversitesi bünyesinde tıp fakültesi kurulması taleplerinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onayladığını, Bakanlar Kurulunun onayının ardından fakültenin eğitim öğretime başlaması için çalışmalara başlayacaklarını bildirdi.

Prof. Dr. Erman, Kezer Yerleşkesi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek üniversitedeki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Hızla gelişen SİÜ'nün 8 fakülte ile eğitime devam ettiğini söyleyen Erman, bu gelişmeyi tıp fakültesi ile taçlandırmak istediklerini belirtti.

Üniversite bünyesinde tıp fakültesi kurulması için 2012 yılında senato kararı aldıklarını anlatan Erman, "Tıp fakültesinin açılması için çok çaba sarf ettik, çok emek verdik. Bu projenin üniversitemiz ve ilimiz için hayati öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Siirt'in Şırnak, Batman ve Bitlis gibi illere yakınlığı düşünüldüğünde bölgede bir tıp fakültesi ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine talebimizi YÖK'e bildirdik." dedi.

29 Mart'taki YÖK Genel Kurulunda başvurularının olumlu sonuçlandığını aktaran Erman, şöyle devam etti:

"Onaylandığı üzere üniversitemize açılacak 9. fakültemiz de tıp fakültesi oldu. Bakanlar Kurulunda onaylanmasından sonra hızlı bir şekilde fakültemizin eğitim öğretime başlatılması için gerekli çalışmaları yapacağız. Tıp fakültesi açılmasında bizimle beraber emek veren başta AK Parti Siirt Milletvekilimiz Yasin Aktay olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımıza, il yöneticilerimize, yerel basın mensuplarımıza ve özellikle YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç'a teşekkür ederim."

Muhabir: Fecri Barlık