KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Sigorta Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gülsoy, mesajında, Sigorta Haftası'nın, toplumda sigorta bilincinin artırılması ve sektörün geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Sigortacılık sektörünün gelişmişlik düzeyinin de bir göstergesi olduğunu aktaran Gülsoy, şunları kaydetti:

"Ülkemizde sigortacılığın gelişmesi, toplumda sigorta bilincinin artırılması, sigortacı ve sigortalı arasındaki güvenin daha da yükseltilmesi son derece önemli bir konudur. Çünkü sigorta, insanların birikimlerinin garantisidir. Sigortacılık ciddiyet ve güven gerektirmektedir. Bu yüzden toplumda sigorta bilincinin oluşturulması ve geleceğin bugünden yapılandırılması adına bu bilincin yeni nesillere çok iyi aktarılması gerekmektedir. Bu duygu düşüncelerle, sigortacılık bilincinin ve sektöre duyulan güvenin artırılmasını hedefleyen Sigorta Haftası'nın tüm sigortacılık faaliyeti gösteren üyelerimize, tüm sigortacılara ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."





