Sığla ormanları bilim insanlarını bekliyor

BURDUR(AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde bağlı Kargı köyündeki Anadolu Sığla Ağacı'nın yayılış gösterdiği Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanı bilim insanlarını bekliyor.

Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanı, Isparta-Antalya-Burdur il sınırlarının kesişim noktasındaki Aksu Çayı'nın kenarında yer alan eşsiz bir ekosisteme sahip. 1987 yılında tescil edilen 885 dekar büyüklüğündeki tabiatı koruma alanı, bölgede yayılış gösteren endemik bir tür olan Anadolu sığla ağacının en elit örneklerini barındırıyor.

Turistik ziyarete kapalı tutulan Antalya'ya 70 kilometre uzaklıktaki alana, sadece bilimsel araştırma yapmak için gelen grupların girişine izin veriliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yönetilen 30 tabiatı koruma alanının 5'inin Antalya, Isparta ve Burdur'da olduğunu söyledi.

Kargı köyü sınırlarında yer alan Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanı'nın koruma alanları içinde özel bir yeri olduğunu dile getiren Kamil, "Ülkemizde Muğla, Isparta ve Burdur üçgeninde olan Sığla Ormanları bilim ve fen bakımından eşsiz ekosistemleri barındırıyor." dedi.

Kamil, Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanı'nın, içinde yaşayan kuşları, sığla ağaçları, sulak alanı ve çağıldayan küçük dereleriyle bilim insanlarına araştırma yapma imkanı sağladığını belirtti.

"Daha çok Muğla ve Burdur illerinde görülüyor"

Anadolu sığla ağacının daha çok Muğla ve Burdur sınırları içinde görüldüğüne dikkati çeken Kamil, şöyle devam etti:

"Sığla ağacı her yerde olmayan endemik bir ağaç. 25-30 metreye kadar boylanabilen yapraklı ağaç özelliğini taşıyor. Sığla ağacının gövdesinden sığla yağı çıkartılıyor. Yağı parfüm endüstrisinde kullanılıyor, tütsüler yapılıyor. Yaprağı çınar ağacının yaprağına benzer fakat çınar ağacının yaprağından daha küçük ve narindir. Yaprağına dokunup kokladığınız zaman güzel kokusunu hemen hissedersiniz. Bu ağaç her yerde yetişmiyor; özellikle sulak alanları, yağışın bol olduğu yerleri seviyor."

"Çok farklı, özel bir ortam"

Kamil, sığla ağacının Türkiye'de yaklaşık bin 348 hektarlık alanı kapladığını aktararak "Çok farklı, özel bir ortam. Bu alanlar bilim insanları için araştırma ormanı niteliği taşıyor. Alanda yoğun olarak görülen Anadolu sığla ağacının yanında çınar, kızılçam, kızılağaç ve meşe ağaçları da bulunmakta. Farklı kuş ve sincap türleri, kaplumbağalar ve sürüngen türleri ile çok sayıda yengeç türlerini burada görmek mümkün." ifadelerini kullandı.

"Bilim insanlarını buraya davet ediyoruz"

Kamil, Sığla Ormanı Tabiat Koruma Alanı'nın bir tabiat harikası olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"Bu alan bilimsel veri altlığı ile alanda çalışan bilim insanları için bir hazine adeta. Bilim insanlarını buraya davet ediyoruz, gelsinler burada araştırma yapsınlar çünkü bu alanlar ülkemizin bilimsel kaynak değerleri. Bu değerleri koruyup, geliştirip, gelecek nesillere sağlıklı habitatlar olarak aktarmamız lazım. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak alanları bu amaçlar doğrultusunda koruyoruz."

Kamil, müdürlük tarafından alanın flora ve fauna çeşitliliğinin belirlenmesi amacıyla 2015 yılı içinde yapılan araştırma raporunun kitap haline getirildiğini ancak daha kapsamlı araştırmalarla kitabın daha da zenginleşebileceğini kaydetti.

Muhabir: Bilal Altıok