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Sığırcık kuşlarının dansı görenleri büyüledi

- Konya'da gün batarken binlerce sığırcık, gökyüzünde danslarıyla görsel şölen sundu

25 Aralık 2017 Pazartesi 19:19
Sığırcık kuşlarının dansı görenleri büyüledi
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KONYA (AA) - Kar yağışının etkili olmasıyla gün boyu kırlarda yiyecek arayan ve geceyi güvenle geçirmek için Konya kent merkezine akın eden kuşların dansı, izleyenleri büyüledi.

Her yıl sonbahar ve kış aylarında görülen ve sürüler halinde şekilden şekle giren sığırcık kuşları, gün boyu kırlarda yiyecek arıyor, akşam gün batmadan hem daha sıcak hem de daha güvenli olan kent merkezine akın ediyor.

Sürüler halinde şehrin üzerinde uçan sığırcıkların, tüneyerek geceyi geçirecekleri uygun bir yer bulana kadar, birbirleriyle uyum içinde dans edercesine uçmaları güzel görüntüler oluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi semalarında kuşların oluşturduğu görsel şölen, vatandaşlar tarafından da ilgiyle izleniyor.

Belediyenin bahçesindeki ağaçların dallarına tüneyen sığırcıklar, çıkardıkları seslerle de oradan geçenlerin ilgi odağı oluyor.

Sığırcıkların dakikalarca süren etkileyici gösterisini izleyen bazı vatandaşlar, bu görsel şöleni cep telefonlarına kaydediyor.

Anahtar Kelimeler:
Sığırcık
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