"Sığınmacılara Eğitim ve Psikososyal Destek Projesi" sertifika töreni

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Jean-Marie Garelli, Türkiye'nin sığınmacıları topluma adapte edebilmek için yaptığı yatırımların diğer ülkelere ilham verdiğini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü ile BMMYK tarafından, ülkelerini terk etmek zorunda kalan yabancıların Türkiye'ye daha kolay uyum sağlamaları için yürütülen "Geçici Koruma Altındaki Sığınmacılara Yönelik Eğitim ve Psikososyal Destek Projesi"nin sertifika töreni bir otelde yapıldı.

Projenin tanıtım filmiyle başlayan törende konuşan BMMYK Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Jean-Marie Garelli, Türkiye'nin sığınmacılar için yürüttüğü projelere değinerek, "Türkiye'nin sığınmacıları topluma adapte edebilmek için yaptığı yatırımlar diğer ülkelere ilham veriyor. Türkiye bir yandan sığınmacı çocukların eğitimini destekleyip onların daha iyi bir gelecek sahibi olmasını sağlarken, bir yandan da yetişkinlere dil ve iş eğitimi vererek onların topluma adapte olmalarını ve insan onuruna yakışır bir biçimde yaşamalarını sağlıyor." dedi.

Türk toplumu ile sığınmacılar arasında doğru bir iletişimin sağlanabilmesi için dil öğreniminin önemine vurgu yapan Garelli, sığınmacılara verilen Türkçe eğitimi sayesinde Türk halkı ile sığınmacılar arasında bir bağ ve birliktelik oluştuğunu söyledi. Garelli, "Projeye katılan ve Türkçe öğrenen sığınmacı çocuklar hem yeni beceriler kazanıyor hem de yeni arkadaşlar edinip öz güvenlerini artırıyor. Bu sayede onları daha parlak bir gelecek bekliyor." şeklinde konuştu.

Daha sonra proje kapsamında eğitim alan sığınmacı çocuklara sertifikaları verildiği törende, çocuklar Türkçe şiir ve mani okudu ve ilahi dinletisi sundu.

- Proje

Proje kapsamında, Ağustos 2017 ve Mayıs 2019 tarihleri arasında 2 bin 352 mülteci çocuk ve bin 428 yetişkin sığınmacı, uzman eğitmenlerden ve psikologlardan 6 ay boyunca eğitim aldı. Türkçe okuma ve yazma ile hijyen ve sağlık eğitimi alan katılımcılara, psikologlar ve çocuk gelişimciler tarafından psikososyal destek de sağlandı.