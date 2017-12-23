"Sigaranın zararlarından en büyüğü ağız kanseri oluşumu"

İSTANBUL (AA) - Hospitadent Bağcılar Başhekimi Dt. Oğuz Kara, "Sigaranın zararlarından bir tanesi ve en büyüğü ağız kanseri oluşumudur. Genelde ağız kanseri oluşması nedeninin yüzde 75'i sigara ve alkol kullanımıdır. Ağız kanserlerinin çoğu ölümcül olup programı kötü seyreder." ifadelerini kullandı.

Kara, sigara kullanımının ağız ve diş sağlığına olan zararlarına ilişkin yaptığı açıklamada, sigara içen bireylerde katran birikimi ve nikotine bağlı lekeler görüldüğünü belirtti.

İlerleyen dönemlerde dişler etkin fırçalansa bile bu lekelerin diş üzerine yerleştiğini ifade eden Kara, "Hastalarımızın evde yaptığı bazı hatalı uygulamalar (tuz-karbonat- diş parlatıcısı) mine yüzeyini çizerek dişlerin daha çok sararmasına neden olur." değerlendirmesinde bulundu.

Kara, sigaranın başta ağız kokusuna neden olduğunu aktararak, sigaranın ağız ve diş sağlığına olumsuz etkilerine ilişkin şunları kaydetti:

"Sigara ağız kokusuna bir kaç farklı etkisiyle sebep olur. Gerek içindeki birçok zehirli madde nedeniyle ağız içinde kötü bir koku yapar gerekse ağızdaki tükürük bezlerini çalışmasını olumsuz etkileyerek ağız kuruluğuna ve kötü kokuya sebep olur. Ayrıca dental plak oluşumunu olumsuz yönde etkileyerek diş yüzeylerinde sürekli plak kanamasına, bu yüzdende kötü koku oluşmasına sebep olur. Sigara, hem ağızda daha çok yara oluşmasına hem de kan akımını yavaşlatması sebebiyle oluşan yaraların geç iyileşmesine neden olur. Sigara diş etlerine zarar verir.

Birçok zararların yanı sıra diş etlerine de olumsuz durumlar görülmesine neden olur. Kan akımını yavaşlattığı için diş etlerinin beslenmesi azalır. Bu yüzden çeşitli diş eti hastalıklarının ortaya çıkması kolaylaşır. Özellikle periodontolojik hastalığı dediğimiz diş eti problemine sigara kullanımıyla probleminin daha kötü olduğu görülmüştür. Ayrıca sigara devamının ısı artışı nedeniyle ağız içinde bazı bakterilerin daha kolay yaşadığı görülmüştür. Bu bakteriler diş eti hastalıklarının önemli bir kısmına neden olur. Yine plak oluşumunun ve dişlere tutunmasını arttırdığı için diş taşı oluşumunu daha kolay hale getirir. Diş taşları vücudun kendi ürettiği yapılardan plak oluşur ve bunlar iyi temizlenmezse dişlerin üzerinde diş taşı daha çok görülür."

Sigaranın ağız kanserine de sebep olabileceğini belirten Kara, “Sigaranın zararlarından bir tanesi ve en büyüğü ağız kanseri oluşumudur. Genelde ağız kanseri oluşması nedeninin yüzde 75'i sigara ve alkol kullanımıdır. Ağız kanserlerinin çoğu ölümcül olup programı kötü seyreder. Yapılan araştırmalara göre sigarayı bırakan hastalar 10 yıl sonra hiç içmeyen insanlarla aynı kanser riskine olabilecekleri anlaşılmıştır." ifadelerini kullandı.