ANKARA (AA) - AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Sıfır Atık Projesi'nin uygulanmaya başlamasıyla artık AK Parti Genel Merkezi'nin "Türkiye'nin ilk ve tek çevre dostu siyasi genel merkezi" olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi" AK Parti Genel Merkezinde uygulanmaya başladı.

Bu kapsamda AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından genel merkez personeline, Sıfır Atık Projesi eğitimi verildi.

Karaaslan, eğitim programının açılışında yaptığı konuşmada, Sıfır Atık Projesinin Türkiye'nin bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

AK Parti'nin çok önemli projeleri, hedefleri ve hayalleri gerçekleştirdiğini aktaran Karaaslan, partisinin seçim beyannamesiyle de Türkiye'de çevreyi korumak ve yaşatma konusundaki iddiasının güçlü olduğunu bildirdi.

AK Parti'nin Türkiye'deki tek "çocuk dostu" ve ilk "engelsiz" siyasi genel merkezi olduğuna işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:

"Biz siyasette neyi öngörüyorsak, neyin yol haritasını çizip, neyi toplumda bir söylem haline getiriyorsak, bunun gereğini önce kendi evimizde, genel merkezimizde yapıyoruz. Bugünkü bu hareketle artık AK Parti Genel Merkezi Türkiye'nin ilk ve tek çevre dostu siyasi genel merkezi olacak. Biz ezelden çevreciyiz. Dinimiz, medeniyetimiz ve bütün birikimimiz bizi zaten çevreci olmaya zorlamaktadır."

- 81 il ve ilçe teşkilatında uygulanacak

Çevre konusunda, arıtma, atık ve bertaraf tesisleriyle, tabiat varlıklarındaki artışlarla 16 yılda büyüme sağlandığına değinen Karaaslan, 2002'de 145 olan atık su arıtma tesisi sayısının 967'ye, 28 olan ambalaj atıkları ayırma ve toplama tesisi sayısının bin 336'e, 18 olan tehlikeli atık geri kazanım tesisi sayısının ise 468'e ulaştığını aktardı.

Çok kısa zamanda projenin ikinci etabına geçeceklerini, bu kapsamda projeyi 81 il ve tüm ilçe teşkilatlarında uygulayacaklarını belirten Karaaslan, "Azaltmak, geri dönüştürmek ve tekrar kullanmak. Bunlar artık hayatımızın vazgeçilmezleri olacak." dedi.

AK Parti'nin çevre konusunda Türkiye'de yapılmayanları yapan, kendi çıtasını kendi belirleyen ve bu çıtayı aşmak için mücadele eden bir parti olduğunu vurgulayan Karaaslan, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının da Türkiye'de bir ilk olduğunu kaydetti.

Karaaslan, herkesi "Sıfır Atık Çevre Gönüllüsü" olmaya davet etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürü Hülya Çakır da projeye ilişkin sunum yaparak, personele cam ve kağıtların nasıl ayrıştırılması gerektiğine yönelik uygulama yaptırıldı.

Ayrıca plastik şişenin geri dönüşümüyle elde edilen kumaş ve elyaf ile yoğurt kaplarından yapılan çerçeve, atık araba lastiklerinden yapılan yer döşemesi ve şampuan şişelerinden elde edilen boru da personele gösterildi.

- AK Parti'nin karbon ayak izi çıkarılacak

Karaaslan, eğitim sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada çevre konusundaki diğer projeler hakkında bilgi vererek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AK Parti olarak karbon ayak izimizi ölçtürüyoruz. Karbon ayak izi her insanın, kurumun, kuruluşun dünyaya verdiği, aslında bir anlamda kullandığı, enerji tükettiği, bütün bu alanlardaki uygulamalarıyla birlikte dünyaya verdiği zararı ölçüyor. Dolayısıyla, biz AK Parti Genel Merkezimizdeki araç kullanımlarından, elektrikle ilgili kullanımlarımıza, hayatımıza henüz geçirmediğimiz alışkanlıklarımızın bize karbon ayak izi olarak neye mal olduğuna bakıp, bununla ilgili 2017 raporumuzu elimize alıp 2018 sonu için kendimize bir hedef koyacağız."

Projeyi yapmak kadar sürdürülebilir olmasını da amaçladıklarını dile getiren Karaaslan, birkaç ay geçtikten sonra gelinen noktayı değerlendirip, sonrasında Türkiye'nin ilk "iklim dostu kuruluş" sertifikasını almayı hedeflediklerini belirtti.

Bunun çok önemli olduğunu aktaran Karaaslan, "Bütün teşkilatlarımıza, 81 ilimize ve Türkiye'nin bütün ilçelerinde yaymayı, zaman zaman en çevreci teşkilatımızı seçmeyi, bütün personellerimiz arasında bu konunun artık bir farkındalıktan öte, sahiplenme duygusuyla birlikte devam etmesini arzuluyoruz. Burada bizim en önemli yol göstericimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan." ifadesini kullandı.

Karaaslan, Türkiye'de bundan 15-16 yıl önce görülen çöp dağları, sokaklara akan kanalizasyonların artık görülmediğine de dikkati çekerek, sıfır atık konusunda atılan adımın dünyadaki en büyük tehditlerden biri olan iklim değişikliğiyle mücadele konusunda çok büyük bir adım olduğunu söyledi.

Karaaslan, geri dönüşümün, atık yönetimi konusunda farkındalığın toplumda hızla yayılması, buna yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması, toplumun bunu sahiplenmesi ve her yaştan çocuklara bunun anlatılarak, hayatın vazgeçilmesi haline getirilmesi gerektiğini kaydetti.