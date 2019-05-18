AKSARAY (AA) - Aksaray'da "Sıfır Atık Projesi" kapsamında çevre farkındalık programı gerçekleştirildi.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen programda konuşma yapan Aksaray Valisi Ali Mantı Sıfır Atık Projesi'nin Aksaray'da hızla devam ettiğini söyledi.

Vali Mantı konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Proje sayesinde tüm ülkemizde olduğu gibi Aksaray’ımızda da hem israf önlenecek hem ülkemizin kıt kaynakları tekrar topluma kazandırılacak. Bize miras kalan dünyamızın kirlenmesini önleyeceğiz. Buna bir nebze de olsa katkıda bulunacağız. Herkesten evinde, okulunda, işyerinde fabrikasında sıfır atık projesine katkıda bulunmasını bekliyoruz. Ülkemiz yılda 32 milyar dolar gibi para kazanacak. Geri dönüşüm sağlanarak kirliliği önleyeceğiz. Böylece insan olarak vatandaş olarak görevimizi yapmış olacağız. Bu projeye katkı sunan destek veren herkese teşekkür ediyorum."

Programda daha sonra öğrenciler ve vatandaşlar getirdikleri geri dönüşebilen atıkları atık kumbaralarına attı. Vali Ali Mantı eşi Işıl Mantı ile birlikte atıkları getiren öğrencilere hazırlanan çeşitli hediyelerin dağıttı.

Programa Belediye Başkan Vekili Cem Elibol, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Seyfullah Sarıgül, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, protokol üyeleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.