SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, Sıfır Atık Projesinin önemini anlattı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, Esentepe Hanımlar Evi, Kadın Sosyal Gelişim Merkezi’nde düzenlenen diş tarama etkinliğine katıldı.

Sivas Halk Sağlığı ekiplerince Esentepe Hanımlar Evi Kadın Sosyal Gelişim Merkezi’nden faydalanan kadın ve çocuklarına yönelik ücretsiz olarak düzenlenen ağız ve diş sağlığı taraması, Ayhan ve protokol eşleri ile Gönül Elçilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Bilgilendirme sunumunun ardından eğitim evveliyatının hanımlardan başladığını belirten Ayhan, "Bizler toplumu yetiştiren, eğiten bireyleriz. Her konuda duyarlılık, ince fikirlilik hepsi bizde başlıyor. Biz eğitilirsek toplum eğitilir." ifadelerini kullandı.

Sıfır Atık Projesinin önemine vurgu yapan Ayhan, şunları kaydetti:

"Sıfır Atık Projesi Cumhurbaşkanımızın da çok önemsediği bir proje. Çünkü hepimiz bu dünyanın birer vatandaşıyız, hepimiz bu dünyayı paylaşıyoruz. Sadece bizler değil, gelecek nesillerimizde bu dünyayı paylaşmaya devam edecek. Daha büyük düşünerek, daha açık kalplilikle dinleyerek bizde bu dünyaya neler yapabiliriz bunu düşünmeliyiz.

Hepinizin bildiği gibi her atık çöp değildir. Aldığımız her ürünün ambalajına da para veriyoruz. Dolayısıyla da çöpe attığınız her ürün ile kendi paranızı da çöpe atmış oluyorsunuz. Bu konuda belediyemizin çok büyük hizmetleri var. Geri dönüşüm açısından her türlü imkanları sizlere sunuyor. Bu konuda duyarlı olursak evrene bizde bir katkıda bulunursak çok sevinirim. Yıllardır evimde buna dikkat ediyorum. Aynı şekilde sizlerin de bu duyarlılıkta dikkat edeceğinize eminim. Çocuklarınızı bu bilinçle yetiştireceğinizi umuyorum.”

Programın ardından faaliyette olan kurs sınıflarını ziyaret ederek kursiyerlerin hazırladığı ürünler hakkında bilgi alan Ayhan, Hanımlar Evi içinde bulunan ana sınıfını da ziyaret ederek, çocuklarla yakından ilgilendi.

Programa Sivas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yılmaz Yüzgüleç, Belediye Başkanı Sami Aydın’ın eşi Yurdagül Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız’ın eşi Emine Yıldız ve Gönül Elçileri katıldı.