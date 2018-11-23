"Sıfır Atık Geleceği Değer Kattık" projesi

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Sıfır Atık, Geleceğe Değer Kattık" semineri düzenlendi.

Kadir Has Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Yahya Kesimal, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu ile kamu kurumlarından ve özel sektörden yetkililer katıldı.

Genel Müdür Yardımcısı Kesimal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" ile ilgili bilgi verdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Tamer ise, geri dönüşüm konusunda bilincin evde başladığını, son zamanlarda Türkiye'de de bu konuda önemli gelişmeler yaşandığını belirtti.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından geri dönüşümü anlatan bir skeç oynandı.