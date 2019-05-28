Siemens XXL buzdolapları bayram alışverişine hazır

İSTANBUL (AA) - Siemens Ev Aletleri’nin IQ500 serisi XL ve XXL soğutucuları, geniş iç hacimleri sayesinde Bayram sofralarını şölene dönüştürecek yemekleri, meyve ve sebzeleri kolaylıkla muhafaza etmeye imkan tanıyor.

Siemens Ev Aletleri açıklamasına göre, ileri teknolojiyi estetik tasarımla birleştirerek tüketicilerin ihtiyacına cevap veren çözümler sunan Siemens Ev Aletleri, IQ500 XL ve XXL soğutucular 578 ve 682 litrelik geniş iç hacimleriyle kalabalık bayram sofraları için alınan yiyeceklere yer bulmakta zorlananların imdadına yetişiyor.



Siemens IQ500 serisi soğutucularda bulunan hyperFresh plus tazelik sistemi, yiyeceklerin kuru hava ile temasını en aza indiriyor. Çekmece içerisindeki nem oranının ayarlanabilir olması sayesinde de meyve ve sebzeleri 2 kata kadar daha uzun süre taze tutuyor.

Et ve balık için birbirinden bağımsız ve daha fazla alana ihtiyaç duyulduğunda çıkarılabilen iki farklı çekmece ünitesi bulunan IQ500 serisi soğutucular, böylece esnek iç kullanım imkanı yaratıyor.

XXL soğutucularda, birbirinden ayrı nem kontrol ayarı bulunan iki adet meyve/sebze çekmecesi ise geniş ailelere ihtiyaç duyulan alanı sunuyor. Buzdolabının içine ve dışına yerleştirilen sensörler de sürekli olarak sıcaklık ölçümü yaparak dalgalanmaları en aza indirip çok daha uzun süre tazeliği garantiliyor.



Yeni iQ500 serisi XL ve XXL soğutucuların ayarlanabilir kapı rafları, buzdolabı içinde küçük veya büyük alanlar yaratarak uzun ve büyük şişeler için istenilen düzenleme yapılabiliyor.

Hacimli yiyecekler ve büyük kaplar için derin dondurucu bölümünde büyük kolaylık sağlayan bigBox ise ürünleri üst üste yerleştirmek için geniş bir alan yaratıyor. LED aydınlatma sistemi ile dizayn edilmiş yan duvar ve direkt meyve-sebze çekmecesini aydınlatan LED spot aydınlatmalar da yiyecekler için mükemmel ışıklandırma sağlayarak daha fazla kullanım kolaylığı sunuyor.