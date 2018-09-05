Siemens SINAMICS S21O tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Özelliklerini, doğadaki en yüksek manevra kabiliyetine, denge ve konum hassasiyetine sahip "arı kuşlarının" dinamikliğinden alan Siemens'in yeni servo sürücü ailesi SINAMICS S21O tanıtıldı.

Siemens açıklamasına göre, özelliklerini, doğadaki en yüksek manevra kabiliyetine, denge ve konum hassasiyetine sahip "arı kuşlarının" dinamikliğinden alan Siemens'in yeni servo sürücü ailesi SINAMICS S21O bir lansmanla tanıtıldı.

Sinamics S210 servo sürücü ailesi, endüstri sektöründe paketleme, pres besleme, paletleme ve sarıcı/çözücü gibi yüksek performans gerektiren makineler için özel tasarlandı.

Kullanıcı dostu programlama ara yüzü Webserver ile devreye alınma aşamasını kolaylaştıran S210, Profinet haberleşmesi ile hızlı ve güvenli bir veri alışverişine imkân sunuyor. 1 faz 220V, 3 faz 220V ve 400V besleme seçeneklerine sahip olan ürün, 7kW’a kadar geniş güç aralığıyla bir çok servo uygulamasında ihtiyacı karşılıyor.





- Dinamik yapısı dikkati çekiyor







Sinamics S210 ürününün arı kuşları ile özdeşleştirilmesinin arkasında yüksek hız ve denge kabiliyetine sahip olması yatıyor. Servo sistemlerin hız performansı saniyede ortalama 60 ila 80 kez kanat çırpabilen arı kuşlarıyla benzerlik taşıyor. Servo sürücülerdeki hassas pozisyonlama ve yüksek dinamik özellikleri de mükemmel bir dengeleme ile havada sabit kalabilen ve gerektiğinde geri geri uçabilen arı kuşlarının performansıyla yarışır nitelikte.



Sinamics S210, sürücü motor arasında frenleme kablosu, güç kablosu ve sinyal kabloları için ayrı ayrı kabloların kullanılmasına gerek olmaksızın tek kablo ile bağlantı avantajı sağlıyor.

Açıklamada verilen bilgilere göre, sürücüde, tek kablo bağlantı, dinamik/kompakt motor seçenekleri, profinet IRT haberleşme, webserver, TIA entegrasyonu ve dahili güvenlik fonksiyonları (PROFIsafe seçeneği) bulunuyor.







